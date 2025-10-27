Ирина Безрукова посетила премьеру мюзикла в новом образе

В театре «Маска» (МДМ) прошла премьера новой постановки мюзикла «Первое свидание». О премьере единственного в Москве бродвейского хита рассказала «Газете.Ru» театральная компания «Бродвей Москва».

На премьере собрались звездные гости — певица Анастасия Стоцкая «выгуляла» на «Первом свидании» дерзкий лук с кепи и очками, а актриса Ирина Безрукова посетила мероприятие в новом образе — с укороченным выпрямленным каре.

«Я видела первую версию постановки и уже тогда была в полном восторге. Какая же это магия — встретиться со знакомой историей и влюбиться в нее снова», — делится Безрукова.

По словам артистки, в обновленной версии появились новые краски и шутки, но осталась вера в любовь, которую дарит «Первое свидание».

close Пресс-служба «Бродвей Москва»

По сюжету Аарон, нерешительный финансист с Уолл-стрит, и Кейси, раскованная помощница куратора престижной нью-йоркской галереи, отправляются на свидание вслепую — и сближаются несмотря на разницу характеров. Драматург проекта Остин Уинсберг — один из сценаристов нашумевшего сериала «Сплетница». Он также придумал для Netflix популярный музыкальный сериал «Необыкновенный плейлист Зои» и стал его исполнительным продюсером.

Первыми новую версию «Первого свидания» увидели китайские зрители летом 2025 года — в театрах Пекина и Харбина.

В ближайшее время в планах у «Бродвей Москва» — перенести в театр «Маска» еще один одноактный обновленный мюзикл — «День влюбленных». Вместе с «Первым свиданием» он образует своеобразный театральный комедийный минисериал: если «Первое свидание» рассказывает о встрече двух жителей большого города, только мечтающих о счастье, то в «Дне влюбленных» зрители увидят их спустя год — уже в преддверии свадьбы, но с теми же сомнениями, страхами и верой в любовь. Объединяют оба мюзикла не только место действия — уютный нью-йоркский бар, — но и фирменный юмор, откровенные эмоции и хитовая музыка.

