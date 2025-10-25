Яна Чурикова рассказала, кого из телеведущих можно заменить аватарами

Телеведущая Яна Чурикова на премьере шоу «Высоцкий. Высота» рассказала, кого из шоуменов и артистов можно заменить аватарами. О цифровых технологиях она поговорила с корреспондентом «Газеты.Ru».

Чурикова допустила возможность конкуренции между артистами и аватарами.

«Запросто. Но я бы для начала решила юридические вопросы, потому что аватар и цифровая копия человека должны быть защищены авторским правом. Но это сложный мир, в котором нам еще предстоит разобраться», — говорит она.

Телеведущая считает, что аватары легко могли бы заменить ведущих, читающих редакторский текст «по бумажке».

«Живые ведущие из плоти и крови нужны тогда, когда что-то пошло не так. Потому что великое искусство импровизации и выхода из ситуаций, из которых очень сложно выйти, пока что искусственному интеллекту недоступно — это бесчисленное количество вариантов, которые нужно просчитать в моменте, и технологии пока этого не могут», — говорит она.

Чурикова также пошутила, что людям с такой гастрольной занятостью, как, например, у Леонида Агутина, уже давно необходимы цифровые аватары, потому что они не могут быть везде и сразу.

Премьера музыкального шоу цифровых аватаров «Высоцкий. Высота» состоялась на сцене «LIVE Арены» 24 октября. На сцене вместе с цифровым образом поэта Владимира Высоцкого выступили Леонид Агутин, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Сергей Безруков, каждый из которых записал свою музыкальную партию специально для этого грандиозного проекта.

Ранее Павел Прилучный не явился на премьеру «Мажора в Дубае».