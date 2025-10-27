Умерла 100-летняя звезда сериала «Лэсси»

Американская актриса Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя звезды Харлана Болла.

Локхарт наиболее известна по роли Рут Мартин — фермерши и приемной матери персонажа Джона Провоста, хозяина отважной колли в сериале «Лэсси». Роль досталась Локхарт в 1958 году в начале пятого сезона сериала. Рут Мартин актриса играла в течение шести лет.

В кино Джун Локхарт впервые сыграла в возрасте 13 лет — в 1938 году она получила роль в фильме «Рождественская песнь», после играла в одних фильмах с Гэри Купером, Бетт Дэвис и Джуди Гарленд.

Также артистка прославилась на театральной сцене и в 22 года получила премию «Тони» за лучшую игру новичка в мюзикле «Ради любви или денег».

В последний раз Джун Локхарт появилась на экране в 2018 году в романтической комедии «Римейк» (2018).

Накануне известный шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен скончался в возрасте 70 лет. Артист стал всемирно известен после съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции».

Ранее в Турции умер актер сериала «Великолепный век».