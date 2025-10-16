В Турции умер актер сериала «Великолепный век»

Известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, исполнивший роль Пири Мехмета Паши в сериале «Великолепный век», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на сына артиста.

Причина смерти не уточняется.

Гюзельбейоглу начал карьеру в театре в 15 лет, снялся во множестве фильмов и сериалов, а также более тридцати лет работал архитектором в мэрии Стамбула.

Похороны актера пройдут в субботу в Стамбуле.

11 октября стало известно о смерти американской актрисы, кинорежиссера и продюсера Дайаны Китон. Ей было 79 лет. Китон была одной из самых узнаваемых актрис Голливуда 70–80-х. За главную роль в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» (1977) получила «Оскар», а также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Сообщалось также о смерти российского актера Дениса Семенова, известного по ролям в сериалах «Шеф. Призраки прошлого», «Следопыт», «Невский. Близкий враг», «Дом с ментами-2» и «Филин-3».

Ранее скончалась художественный руководитель Центрального Дома работников искусств.