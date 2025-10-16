На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции умер актер сериала «Великолепный век»

Известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу умер в возрасте 91 года
true
true
true
close
Кадр из сериала «Великолепный век»

Известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, исполнивший роль Пири Мехмета Паши в сериале «Великолепный век», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на сына артиста.

Причина смерти не уточняется.

Гюзельбейоглу начал карьеру в театре в 15 лет, снялся во множестве фильмов и сериалов, а также более тридцати лет работал архитектором в мэрии Стамбула.

Похороны актера пройдут в субботу в Стамбуле.

11 октября стало известно о смерти американской актрисы, кинорежиссера и продюсера Дайаны Китон. Ей было 79 лет. Китон была одной из самых узнаваемых актрис Голливуда 70–80-х. За главную роль в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» (1977) получила «Оскар», а также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Сообщалось также о смерти российского актера Дениса Семенова, известного по ролям в сериалах «Шеф. Призраки прошлого», «Следопыт», «Невский. Близкий враг», «Дом с ментами-2» и «Филин-3».

Ранее скончалась художественный руководитель Центрального Дома работников искусств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами