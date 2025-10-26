На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушел из жизни актер из фильмов Данелии и Тодоровского

Актер и педагог ГИТИСа Геннадий Назаров умер в 58 лет
true
true
true
close
Telegram-канал «Мастерская Петра Фоменко»

На 59 году жизни умер российский актер и театральный педагог Геннадий Назаров. Об этом сообщает в Telegram-канале театр «Мастерская Петра Фоменко».

В посте отмечается, что Назаров обратил на себя внимание зрителей в 90-х благодаря фильму Петра Тодоровского «Какая чудная игра». До 2000-х он много снимался и у режиссеров Георгия Данелии, Дмитрия Астрахана и Владимира Хотиненко. На театральной сцене запомнились его работы в спектаклях Театра на Малой Бронной. Назаров исполнил роли Рудого Панько в «Ночи перед Рождеством» и Славки в «Пяти вечерах».

«Почти двадцать лет Геннадий Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актерскую мастерскую», — говорится в публикации.

После кончины актера ученики мастерской Назаровых осиротели во второй раз, добавили в театре.

По данным из открытых источников, супруга актера в этом году умерла от рака. Ему самому в конце 1990-х диагностировали почечную недостаточность (нарушение всех функций почек). Из-за нее Назарову приходилось три раза в неделю делать процедуру гемодиализа (процедура очистки крови от вредных веществ, когда с этим не справляются почки). Из-за болезни актер прекратил сниматься и оставил работу в театре.

Ранее умер российский «голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Роберта де Ниро и Энтони Хопкинса.

