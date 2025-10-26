На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту

Mash: актриса Уколова рассекла руку в пьяном состоянии в аэропорту
close
СТВ/kino-teatr.ru

Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Уколову заметили в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту. Артистка возвращалась в Москву из Калининграда. Очевидцы заявляют, что актриса скандалила, материлась и не могла стоять на ногах. Знаменитость упала и рассекла руку, когда направлялась к такси. Ей помогли встать две девушки. Они отправили ее к врачам.

Как отмечает Mash, Уколова, несмотря на травму, планирует выступить в ДК имени Зуева 29 октября.

Анне Уколовой — 47 лет. На ее счету без малого 150 фильмов и сериалов, наиболее известна актриса по лентам «Левиафан», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы».

16 июля издание «СтарХит» со ссылкой на решение суда сообщило о разводе актрисы с супругом — бизнесменом Сергеем Пугачевым. Отмечалось, что впервые Уколова подала на развод осенью 2023-го, спустя несколько месяцев забрала заявление, но впоследствии вновь его подала.

Уколова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла развод с бизнесменом.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали кинооператора Анатолия Мукасея.

