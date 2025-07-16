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Актриса Анна Уколова опровергла развод с мужем

Актриса Анна Уколова сообщила, что не разводилась с мужем Пугачевым
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Актриса Анна Уколова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла развод с бизнесменом Сергеем Пугачевым.

«Да Господи! Это все неправда! Вы что? Живем и счастливы, все прекрасно. А по бумагам — это госуслуги лоханулись», — заявила Уколова.

16 июля издание «СтарХит» со ссылкой на решение суда сообщило о разводе актрисы с супругом. Отмечалось, что впервые Уколова подала на развод осенью 2023-го, спустя несколько месяцев забрала заявление, но впоследствии вновь его подала. Пара состоит в браке с 2007 года, у Пугачева и Уколовой есть 14-летний сын Макар.

Анне Уколовой — 47 лет. На ее счету без малого 150 фильмов и сериалов, наиболее известна актриса по лентам «Левиафан», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы».

Ранее стало известно, что сын Михаила Круга отложил свадьбу.

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