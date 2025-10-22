На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве экстренно госпитализировали кинооператора Анатолия Мукасея

РЕН ТВ: кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали
В Москве экстренно госпитализировали известного советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, мужу актрисы и режиссера Светланы Дружининой стало плохо дома. Кинооператор потерял сознание, его родные вызвали бригаду скорой помощи.

Врачи приняли решение экстренно госпитализировать Мукасея. В настоящее время ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что кинооператора госпитализировали с инсультом.

Анатолию Мукасею 87 лет. В кино муж Дружининой работает с 1960-х годов. Кинооператор участвовал в съемках десятков популярных картин, в том числе «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам», «Чучело» и других.

Ранее в «Ленкоме» раскрыли состояние госпитализированного Збруева.

