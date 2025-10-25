На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman не примет участия в следующем конкурсе «Интервидение»

Швыдкой: певец Shaman не примет участия в «Интервидении» в Саудовской Аравии
true
true
true
close
Анна Ким/РИА Новости

Народный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, не будет участвовать в конкурсе «Интервидение», который в следующем году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам Швыдкого, артист не планирует повторять свое прошлое выступление на конкурсе.

«Я не думаю, что ему захочется повторять тот же жест, который он сделал у нас. И в России много талантливых музыкантов… Их много, я уверен, что мы выберем достойного», — отметил спецпредставитель президента.

В минувшем сентябре в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию на шоу представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление. «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии.

Как подчеркнул сам Дронов, Россия задала высокую планку в зрелищности шоу, а также в удачном сочетании традиционных музыкальных инструментов с технологиями дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Ранее Виктория Дайнеко заявила о желании выступить на следующем «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами