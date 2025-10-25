Shaman не примет участия в следующем конкурсе «Интервидение»

Народный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, не будет участвовать в конкурсе «Интервидение», который в следующем году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам Швыдкого, артист не планирует повторять свое прошлое выступление на конкурсе.

«Я не думаю, что ему захочется повторять тот же жест, который он сделал у нас. И в России много талантливых музыкантов… Их много, я уверен, что мы выберем достойного», — отметил спецпредставитель президента.

В минувшем сентябре в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию на шоу представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление. «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии.

Как подчеркнул сам Дронов, Россия задала высокую планку в зрелищности шоу, а также в удачном сочетании традиционных музыкальных инструментов с технологиями дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Ранее Виктория Дайнеко заявила о желании выступить на следующем «Интервидении».