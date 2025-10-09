На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концертный тур Мэйби Бэйби оказался под угрозой срыва

Mash: певицу Мэйби Бэйби внесли в список нежелательных артистов
true
true
true
close
frend_baby/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концертный тур певицы Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк – настоящее имя) оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Мэйби Бэйби внесли в список нежелательных артистов за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и негативное влияние на молодежь. Артистке могут запретить выступать на городских фестивалях, концертах и крупных ивентах.

Лысюк планирует провести гастрольный концерт по городам России с 2 ноября по 24 декабря. Она собирается выступить в Москве, Новосибирске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Казани, Тольятти, Пензе, Воронеже, Краснодаре, Ставрополе, Волгограде, Красноярске, Улан-Удэ, Чите, Хабаровске, Южно-Сахалинске и др. Всего планируется 32 концерта.

Как отмечает Mash, представители концертных площадок первых десяти городов заявили, что ничего не знают о запрете. Они ждут распоряжения от местной администрации. По словам представителей площадок, отмена выступлений пока не планируется.

Ранее Инстасамка обвинила Дору во вранье после того, как к ней ворвался сталкер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами