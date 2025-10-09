Концертный тур Мэйби Бэйби оказался под угрозой срыва

Концертный тур певицы Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк – настоящее имя) оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Мэйби Бэйби внесли в список нежелательных артистов за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и негативное влияние на молодежь. Артистке могут запретить выступать на городских фестивалях, концертах и крупных ивентах.

Лысюк планирует провести гастрольный концерт по городам России с 2 ноября по 24 декабря. Она собирается выступить в Москве, Новосибирске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Казани, Тольятти, Пензе, Воронеже, Краснодаре, Ставрополе, Волгограде, Красноярске, Улан-Удэ, Чите, Хабаровске, Южно-Сахалинске и др. Всего планируется 32 концерта.

Как отмечает Mash, представители концертных площадок первых десяти городов заявили, что ничего не знают о запрете. Они ждут распоряжения от местной администрации. По словам представителей площадок, отмена выступлений пока не планируется.

