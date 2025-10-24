На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После отмены Джонни Депп вернется на большой экран в классической роли

Актер Депп сыграет Скруджа из «Рождественской истории»
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Студия Paramount снимет фильм «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом в главной роли и Ти Уэстом в качестве режиссера. Об этом сообщает Deadline.

Депп вернется на большой экран в классической роли скряги Эбенезера Скруджа из рождественского рассказа Чарльза Диккенса. Скруджа посещают призрак его бывшего делового партнера, а также духи Прошедшего Рождества, Настоящего Рождества и Рождества, которое только наступит — и ему приходится навсегда измениться.

Студия Warner Bros также в этом году объявила о съемках своей версии «Рождественской песни» — в ней главную роль сыграет Уиллем Дефо, а режиссером станет Роберт Эггерс.

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу долго не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме «Великий», в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари».

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

Недавно Депп стал возвращаться в кино: в 2025 году он завершил работу над фильмом «Дневной пьяница», где сыграл вместе с Пенелопой Крус, кроме того, с ним вели переговоры о возвращении к роли Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря».

Ранее режиссер «Мажора в Дубае» вспомнил, как фанаты Прилучного спасли съемки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами