Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

Продюсер Джерри Брукхаймер заявил в беседе с изданием Entertainment, что вел переговоры с Джонни Деппом о съемках в шестом фильме «Пиратов Карибского моря».

По словам Брукхаймера, Депп заинтересован в возвращении роли Джека Воробья.

«Если ему понравится, как написана эта роль, я думаю, он согласится», — заявил продюсер.

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме «Великий», в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари».

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

В июне 2025-го Орландо Блум признался, что хочет вернуться во франшизу «Пираты Карибского моря». По словам артиста, он готов рассмотреть предложение съемок в шестой части киносерии, но не знает, на какой стадии находится проект.

