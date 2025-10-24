Режиссер «Мажора в Дубае» вспомнил, как фанаты Прилучного спасли съемки

Режиссер Егор Чичканов раскрыл, что местом действия фильма «Мажор» стал Дубай из-за популярности города у русскоязычных представителей шоу-бизнеса. Об этом постановщик рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма, которая состоялась 23 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

«Дубай — это место, которое любят все в России. Количество русских туристов там просто колоссально. Мы сразу решили обыграть это в сюжете. Представьте себе: главный герой бежит и неожиданно оказывается на русской вечеринке. Это было сделано намеренно [в фильме], ведь когда ты приезжаешь в Дубай, слышишь повсюду русскую речь. Поэтому идея снять «Мажор в Дубае» показалась мне суперлогичной», — сказал он.



Также Чичканов отметил, что съемки в другой стране оказались сложными. По его словам, работа требовала использования нескольких языков: с русской командой они общались на русском, с английской частью — на английском, а затем переводили на арабский для некоторых.

«Мы снимали почти три месяца, из которых полтора месяца провели в Дубае. Еще месяц ушел на подготовку. Мы решили не снимать стандартные сцены с Бурдж-Халифой и московскими интерьерами, а постарались передать настоящую атмосферу Дубая», — поделился он.

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов съемочного процесса, как отметил режиссер Чичканов, стал эпизод, связанный с масштабной экшн-сценой. Для ее реализации требовалось привлечь значительное количество актеров массовки, что привело бы к существенным финансовым затратам.

«Собрать несколько тысяч человек для сцены — очень дорого, поэтому мы обратились к фанатам Прилучного, и они пришли на съемочную площадку. Это было невероятно: они играли так эмоционально, будто участвовали в театральном представлении», — сказал Чичканов и пошутил: «Я подумал, что с этого момента надо фанатов Пашки брать с собой на все смены».

