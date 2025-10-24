Большой фестиваль мультфильмов откроется анимационной лентой о путешествиях во времени

В Москве открывается XIX Большой фестиваль мультфильмов. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы смотра.

Фестиваль охватит 50 площадок, на которых представят около 400 мультфильмов из 35 стран-участниц. Фестиваль откроется 24 октября в кинотеатре «Октябрь» показом анимационного фильма о путешествиях во времени по радуге «Арко» режиссера Уго Бьенвеню при участии продюсера Натали Портман.

«Уже много лет «Большой фестиваль мультфильмов» выполняет важную задачу диалога культур, вовлекая в свою работу все больше участников по всей стране. Благодаря своему универсальному киноязыку анимация способствует сближению стран, открывает новые горизонты для международного сотрудничества, позволяет людям разных национальностей лучше понимать друг друга и находить общие ценности. Это наглядно демонстрирует, что искусство не знает границ», — говорит министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В программу БФМ войдут три конкурсные категории: короткометражные, полнометражные фильмы и национальный конкурс. В каждой из них работы оценит профессиональное жюри, а обладателя приза зрительских симпатий определит голосование на сайте фестиваля, в котором может участвовать любой желающий.

Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь», «Иллюзион», «Пионер», сети «Москино», а также в Третьяковской галерее, «Филармонии-2», ДК «Рассвет» и на других площадках.

Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов» (БФМ) — крупнейший международный смотр анимации в России. Он пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября 2025 года. Онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября.

