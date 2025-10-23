Никас Сафронов связал ограбление Лувра с жадностью французов

Российский художник Никас Сафронов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал ограбление Лувра, произошедшее 19 октября. По его мнению, это стало возможным в том числе из-за жадности французов, отвечавших за безопасность музея.

«Глупость, жадность их погубила. Они [французы] жалеют на всем. <...> Для себя не жалеют, а на Лувр пожалели [охраны]. Потеряли очень много. Потеряли важное культурное наследие», — заявил Сафронов.

Он также предположил, что грабители могут оказаться дилетантами: «Какие-то работяги украли, они даже не знали, что это корона, не содрали камень очень ценный. Как украли «Джоконду» в 1911 году. Просто работяга, рабочий. Так легче, чем когда ты продумаешь план. <...> Я думаю, что они на примитивном уровне [создали план кражи], но это сработало».

Сафронов добавил, что тяжело переживает безвозвратную утерю или уничтожение любого предмета искусства.

«Жалко любое [произведение искусства], даже если находится в Америке. Когда в Афганистане взорвали [статуи] Будды в 2001 году, я нарисовал, как оттуда вылетают черные силы, — и огонь внутри. То, что было воздвигнуто века назад, взорвали в 21-м... Когда Нотр-Дам-де-Пари сгорел, я тоже переживал до слез, это грустно», — поделился Сафронов.

Об ограблении Лувра можно узнать здесь.

