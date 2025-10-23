На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мог остаться без головы»: Лоза рассказал об опасном ЧП перед юбилейным концертом

Певец Лоза заявил, что чуть не лишился головы перед концертом в день 70-летия
ТВ-3

Певец Юрий Лоза рассказал, что столкнулся с очень опасной ситуацией прямо перед концертом, причем это был день, когда он отмечал свой 70-летний юбилей. В беседе с Общественной Службой Новостей музыкант заявил, что мог погибнуть из-за падения огромной сосульки.

Исполнитель рассказал, что собирался ехать на концерт, когда чуть не стал жертвой упавшей на машину сосульки.

«Когда я в тот вечер вышел на улицу, сел в машину, то огромная сосулька рухнула на мою тачку. И прямиком задела лобовое стекло. Это был такой треск, такой звук, — вспоминает певец. – Я даже перекрестился. Слава богу, меня не задело, а мог бы оказаться без головы».

Он добавил, что за свою карьеру много раз сталкивался с подобными ситуациями, когда казалось, что конец близок, однако в конечном итоге беда миновала в последний момент.

До этого Юрий Лоза заявил в беседе с «Газетой. Ru», что важно на определенном этапе объяснить ребенку базовые нравственные ориентиры. В качестве примера он рассказал, как показал сыну фильм «Реквием по мечте» — чтобы сформировать у него неприятие наркотиков. Также Лоза подчеркнул значимость религиозного образования, а на вопрос о дефиците патриотизма у молодежи Лоза ответил, что это комплексная проблема, требующая усилий на всех уровнях.

Ранее Лоза упрекнул Клаву Коку за празднование 10-летия карьеры.

