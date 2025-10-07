Лоза упрекнул Клаву Коку за празднование 10-летия карьеры

Певец Лоза: Клава Кока не может праздновать 10 лет карьере – она не Лев Лещенко

Певец Юрий Лоза остался недоволен тем, что современная исполнительница Клава Кока провела в Москве концерт в честь десятилетия своей карьеры на сцене. В беседе с Общественной Службой Новостей автор хита про маленький плот выразил свое негодование, заявив, что отмечать подобные музыкальные юбилеи могут только такие крупные звезды, как Лев Лещенко или группа The Rolling Stones.

«Отмечать свой успех и юбилеи на сцене может какая-нибудь рок-группа The Rolling Stones или, скажем, Лев Валерьянович Лещенко, который и в самом деле обладает голосом, у него целый арсенал песен. Причем песен качественных, которые откликаются в сердцах людей, и не одного поколения», — заявил Лоза, комментируя праздничный концерт Клавы Коки.

Он подчеркнул, что названные им исполнители внесли большой вклад в развитие музыки, чего не скажешь о хитах Коки. Лоза назвал её «пестрой, но скучной», отметив, что она не обладает необходимыми для певицы вокальными данными, а также заявил, что не понимает, кто может захотеть целенаправленно слушать Коку. По мнению певца, молодёжи в будущем будет стыдно за то, что они когда-то её слушали.

До этого Юрий Лоза объяснил, почему редко появляется в телевизионных шоу и на радиоэфирах. По его словам, он не хочет «прогибаться» под редакторов и авторов телепередач, а также владельцев радиоволн. Он заверил, что артисты не выбирают свой репертуар на телевидении и радио, а мнением музыкантов не интересуются.

