«В окопах атеистов нет»: Юрий Лоза рассказал, чему важно научить ребенка

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с «Газетой. Ru», что важно на определенном этапе объяснить ребенку базовые нравственные ориентиры.

В качестве примера он рассказал, как показал сыну фильм «Реквием по мечте» — чтобы сформировать у него неприятие наркотиков.

«Точно так же ребенку надо показать какие‑то наглядные материалы в определенный момент, которые говорят о том, как нужно. Желательно, конечно, заложить основы мировосприятия как такового», — заявил артист.

Лоза подчеркнул значимость религиозного образования:

«Религиозное образование неплохо, чтобы он имел: знал, как обратиться к Всевышнему, если у него возникнут какие‑то проблемы. Чтобы он знал какую‑то молитву, потому что в окопах , как известно, атеистов нет, и когда он захочет обратиться — желательно, чтобы он знал, как это делать».

На вопрос о дефиците патриотизма у молодежи Лоза ответил, что это комплексная проблема, требующая усилий на всех уровнях.

«Патриотизм должен воспитываться, конечно же, безусловно, в семье. И, конечно же, к этому должна подключиться школа; все общественные институты и государство должны быть в этом плане заинтересованы», — сказал он.

Певец отметил, что в настоящее время достаточно сложно найти ребенка, который поступал бы в соответствии с патриотическими установками. По его мнению, причина в том, что такие ценности не практикуются и не популяризируются в современном обществе.

«Подвиг раньше был показан во всех кинотеатрах. Думаю, что это надо снова вводить в образование — и тогда дети будут копировать поведение своих кумиров. У нас, к сожалению, все это пущено на самотек в последнее время. Конечно, это плохо. Но, думаю, что уже начинает это все возвращаться в виде каких‑то блокбастеров и мюзиклов. Но все равно надо все‑таки говорить ребятам о том, что родина она — так же, как семья, как мама и папа», — подытожил исполнитель.

