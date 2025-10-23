На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солист «Иванушек» впервые станет отцом

Певец Кирилл Туриченко сообщил о беременности жены
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Алёна, Блин!»

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщил в беседе с изданием «СтарХит», что его жена Дарья беременна.

По словам Туриченко, супруга сообщила о будущем пополнении в семье на дне рождения друга.

«Даша подошла ко мне, у нее были очень большие круглые глаза. Я немножко так перепугался, думал, что-то случилось. И действительно случилось хорошее. Мы вышли на улицу, она мне показала тест, я был шокирован. В этот момент, проходя мимо, юная художница говорит: «Я вас нарисую, можно?» Она нарисовала, мы сохранили этот портрет», — вспомнил артист.

Туриченко признался, что они с женой пока не знают пол ребенка. Они собираются устроить гендер-пати на годовщину свадьбы — 21 ноября. Артист добавил, что мечтает о большой семье. Пара уверила, что не остановится на одном ребенке.

Для Туриченко будущий малыш станет первенцем. У Дарьи также есть сын Платон от прошлых отношений. Певец назвал беременность супруги очень важным событием в его жизни. По словам артиста, будущий ребенок заставляет его двигаться дальше и выстраивать приоритеты. Солист группы «Иванушки International» признался, что после новости о беременности супруги похудел и начал чаще заниматься спортом. Новый этап жизни ему также помог начать писать свои композиции и перестать бояться показывать их.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась, что мошенники украли ее личность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами