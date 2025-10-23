Солист «Иванушек» впервые станет отцом

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщил в беседе с изданием «СтарХит», что его жена Дарья беременна.

По словам Туриченко, супруга сообщила о будущем пополнении в семье на дне рождения друга.

«Даша подошла ко мне, у нее были очень большие круглые глаза. Я немножко так перепугался, думал, что-то случилось. И действительно случилось хорошее. Мы вышли на улицу, она мне показала тест, я был шокирован. В этот момент, проходя мимо, юная художница говорит: «Я вас нарисую, можно?» Она нарисовала, мы сохранили этот портрет», — вспомнил артист.

Туриченко признался, что они с женой пока не знают пол ребенка. Они собираются устроить гендер-пати на годовщину свадьбы — 21 ноября. Артист добавил, что мечтает о большой семье. Пара уверила, что не остановится на одном ребенке.

Для Туриченко будущий малыш станет первенцем. У Дарьи также есть сын Платон от прошлых отношений. Певец назвал беременность супруги очень важным событием в его жизни. По словам артиста, будущий ребенок заставляет его двигаться дальше и выстраивать приоритеты. Солист группы «Иванушки International» признался, что после новости о беременности супруги похудел и начал чаще заниматься спортом. Новый этап жизни ему также помог начать писать свои композиции и перестать бояться показывать их.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась, что мошенники украли ее личность.