Александр Петров рассказал, как помогает бездомным

Актер Петров заявил, что отправляет деньги в благотворительные фонды на помощь бездомным
«Кинопоиск»

Актер Александр Петров признался, что часто помогает бездомным. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе Кинопоиска.

«В основном это благотворительность, связанная именно с вещами и едой, потому что для бездомных людей это важнее всего. Дай бог, чтобы на эту проблему больше обращали внимание в обществе», — поделился артист.

Петров отметил, что стал видеть меньше бездомных на улице по сравнению с периодом его учебы в ГИТИСе. Актер обучался с 2008 по 2012 год.

«Сейчас я такого числа в центре не вижу, хотя, может быть, куда-то они распределяются. И если сравнивать с этой же проблемой в других странах, то, на мой взгляд, у нас ситуация лучше. Значит, какая-то работа ведется в этом направлении», — рассказал Петров.

Актер рассказал о фондах «Ночлежка», «Центр Примирение», «Люблю и благодарю», которые системно занимаются помощью бездомным людям. По словам знаменитости, волонтеры оказывают социальную, продуктовую, финансовую и юридическую поддержку людям, оказавшимся без дома.

«Оставаться в стороне просто невозможно. Потому что разные люди по разным причинам могут оказаться в таких ситуациях. Кто-то оказывается на улице из-за семейных конфликтов, кто-то из-за потери достатка и здоровья, а кто-то из-за мошенничества, которое с каждым днем приобретает все новые формы. Сколько мы видели в разных видео, что человек, который живет на улице, знает гораздо больше, чем выпускник очень хорошего ВУЗа. Просто так сложились обстоятельства», — отметил актер.

Петров признался, что склонен к состраданию к людям. По его мнению, важно не проходить мимо чужих бед.

«И я надеюсь, что после выхода нашего сериала отношение к людям, оказавшимся в подобных историях, начнет меняться в лучшую сторону», — заявил артист.

Александр Петров сыграл бездомного по прозвищу Компот в сериале «Камбэк». По сюжету, его герой спасает школьников, но ему самому нужна помощь — он ничего не помнит о себе, скитается в поисках заработка и питается в школьной столовой.

