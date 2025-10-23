«Служу Отечеству»: Сухоруков рассказал о влиянии санкций Украины

Актер Виктор Сухоруков заявил, что предан своей стране

Звезда «Брата» Виктор Сухоруков в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, как на нем отразились санкции Украины.

«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — заявил Сухоруков.

В 2023 году 73-летний российский актер был внесен в санкционные списки Украины на фоне поддержки СВО.

Виктор Сухоруков известен по ролям в дилогии «Брат», фильмах «Про уродов и людей», «Антикиллер», «Жмурки», «Остров» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

Ранее стало известно, что звезда фильма «Брат» вернется на сцену после операции на сердце.