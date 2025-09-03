На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда фильма «Брат» вернется на сцену после операции на сердце

Актер Сухоруков вернется на сцену Театра имени Ермоловой
Пресс-служба фильма «Пять процентов»

Звезда фильмов «Брат» и «Жмурки» Виктор Сухоруков вернется на сцену Театра имени Ермоловой после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

73-летний Сухоруков 24 сентября актер сыграет в моноспектакле «Счастливые дни». В беседе с каналом Сухоруков подтвердил, что уже работает в театре и полностью восстановился.

«Я уже тружусь. Долго болеть — вредно!» — заявил актер.

Весной 2025 года Виктору Сухорукову провели операцию на сердце на фоне инфаркта. Из-за этого ему пришлось отменить все постановки и отправиться на долгую реабилитацию.

В августе жена народного артиста России Бориса Щербакова писательница Татьяна Бронзова рассказала, когда актер вернется на сцену после перенесенной операции.

«Два месяца точно работать не сможет. Хотя у него и съемки были запланированы, и спектакли: с Машей Ароновой много лет играет спектакль «Свободная пара», — рассказывает супруга.

Ранее Деми Мур высказалась о болезни Брюса Уиллиса.

