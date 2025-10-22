На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава СК наградил режиссера Михалкова медалью

Бастрыкин удостоил Михалкова медалью «За чистоту помыслов и благородство дел»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил кинорежиссера Никиту Михалкова в его день рождения ведомственной медалью «За чистоту помыслов и благородство дел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства также выразил признательность великому режиссеру [Михалкову] за его содействие в вопросах патриотического воспитания молодежи и вручил медаль Следственного комитета России «За чистоту помыслов и благородство дел», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, вручение состоялось на торжественном мероприятии по случаю юбилея Михалкова. Глава СК поздравил режиссера и оценил его вклад в формирование «культурного и духовного ландшафта» России, а также отметил его стремление к сохранению традиционных ценностей.

Накануне, 21 октября, Михалкову исполнилось 80 лет. Он известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее Путин высоко оценил программу Михалкова «Бесогон ТВ».

