Киану Ривз может сняться во второй части «Константина»

Актер Киану Ривз провел переговоры о второй части «Константина»
3 Art Entertainment

Глава DC Studios и режиссер Джеймс Ганн рассказал, что провел переговоры с Киану Ривзом о создании продолжения фильма «Константин». Его слова передают Independent.

По словам Ганна, Ривз рассмотрит предложение снять во втором фильме, когда прочитает сценарий.

«Мы пытались снять этот фильм более десяти лет, и совсем недавно мы составили историю и представили ее DC Studios, и они сказали: «Хорошо». Так что мы собираемся попробовать написать сценарий», — поделился режиссер.

Фильм Фрэнсиса Лоуренса «Константин: Повелитель тьмы» вышел в феврале 2005 года. Картина основана на серии DC-комиксов Hellblazer. В ленте сыграли Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа Лабаф, Тильда Суинтон, Джимон Хонсу, Пруитт Тейлор Винс, Гэвин Россдэйл, Петер Стормаре.

В сентябре 2025-го представитель Киану Ривза опроверг слухи о его тайной свадьбе с художницей Александрой Грант. В 2023 году Ривз и Грант впервые поцеловались на глазах у общественности на красной дорожке на гала-вечере MOCA в Лос-Анджелесе. В октябре 2024-го пару заметили на свидании в Лондоне.

Ранее Киану Ривза засняли за поцелуем с возлюбленной после слухов о свадьбе.

