Звезда Netflix признался, что мать родила его в 11 лет

Звезда сериалов Netflix, актер Террелл Картер признался, что мать родила его в 11 лет. Его слова передает Daily Mail.

Картер рассказал, что его мать растлил и изнасиловал 26-летний родственник. Родитель артиста имела инвалидность и серьезные проблемы со здоровьем с детства. При рождении у нее была ампутирована нога.

Никто из членов семьи не знал про беременность. Все думали, что увеличение веса связано с опухолью и лекарствами, которые девочка принимала. Родственники считали, что она не сможет забеременеть, потому что ее органы были развиты не полностью.

Картер признался, что некоторое время его факт рождения скрывали. По словам актера, его бабушку больше волновало «стабильность», чем реальное положение в семье.

Артист отметил, что его мать была умственно отсталой, которая едва могла говорить. В пять лет он осознал, что превосходит родителя по умственному развитию. Как объяснил Картер, он раскрыл подробности своего детства, чтобы людям из неблагополучных семей было легче открыться и тоже рассказать другим о проблемах.

Террелл Картер наиболее известен по проектам «Империя», «Стрелок», «Красота в темных тонах» и «Дневник сумасшедшей черной женщины».

