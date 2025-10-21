На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о состоянии Барановской после госпитализации на Ямале

Телеведущая Барановская вернется в Москву после выписки из больницы
Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press

Телеведущую Юлию Барановскую выписывают из больницы на Ямале. Об этом РИА Новости сообщил директор знаменитости Петро Петро Шекшеев.

По словам Шекшеева, состояние Барановской улучшилось. Сегодня телеведущую выпишут из больницы. После она отправится в Москву.

«Сегодня уже ожидаем ее в столице. Юлия настолько соскучилась по активной деятельности, что назначила на вечер рабочее совещание с командой по телемосту», — рассказал директор звезды.

17 октября Шекшеев сообщил, что телеведущая была экстренно госпитализирована во время съемок на Ямале. Знаменитости стало плохо на съемках шоу «Большие семьи большой страны». В больнице ей сделали две полостные операции. Во время восстановления телеведущую поддерживали мать, сын Артем и члены съемочной группы.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

Ранее Барановская удивила футболкой «мой бывший – мой самый большой фанат».

