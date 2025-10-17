Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

В Санкт-Петербурге на 87-м году ушла из жизни актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова. Печальное известие сообщили представители руководства театра.

«С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра «На Литейном» Людмилы Ивановны Егоровой... Спасибо, Людмила Ивановна, за преданность, творчество, талант и истинную любовь к театру, которых нам будет не хватать», – говорится в официальном сообщении театра.

Людмила Егорова родилась в Ленинграде 23 июня 1939 года. В 1964 году она завершила обучение в ЛГИТМиК, после чего начала свою карьеру в Ленконцерте. В 1968 году она присоединилась к труппе Театра драмы и комедии на Литейном.

«Органичная, талантливая, многогранная и женственная, она обладала особым, неповторимым шармом и восхищала зрителей своим актерским мастерством. <...> До последних дней Людмила Егорова продолжала радовать и вдохновлять публику своей игрой, а для коллег работа с ней была настоящим счастьем», – отметили в руководстве театра.

