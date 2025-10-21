На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда фильма «12» вспомнила, как от волнения расцеловала Михалкова на пробах

Актриса Хохлова призналась, что пошла в профессию из-за Михалкова
true
true
true
close
Студия Тритэ

Актриса Ольга Хохлова, снимавшаяся у Никиты Михалкова в фильме «12», рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как невольно расцеловала народного артиста на пробах.

«В юности, когда сомневалась, кем быть — может, геологом, или стюардессой, или балериной, — я посмотрела фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». И моя жизнь изменилась — приняла решение стать артисткой и только артисткой. Конечно, мечтала сниматься в кино у Никиты Сергеевича так страстно, что когда мы встретились на пробах фильма «12», разволновалась и бросилась к нему с поцелуями. До сих пор для меня загадка, почему Никита Сергеевич меня утвердил: или пробы ему понравились, или я его очень крепко поцеловала. Шутки шутками, а история реальная», — поделилась актриса.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее друг Михалкова Стеблов заявил, что СМИ часто пишут про Никиту Сергеевича неправду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами