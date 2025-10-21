Звезда фильма «12» вспомнила, как от волнения расцеловала Михалкова на пробах

Актриса Ольга Хохлова, снимавшаяся у Никиты Михалкова в фильме «12», рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как невольно расцеловала народного артиста на пробах.

«В юности, когда сомневалась, кем быть — может, геологом, или стюардессой, или балериной, — я посмотрела фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». И моя жизнь изменилась — приняла решение стать артисткой и только артисткой. Конечно, мечтала сниматься в кино у Никиты Сергеевича так страстно, что когда мы встретились на пробах фильма «12», разволновалась и бросилась к нему с поцелуями. До сих пор для меня загадка, почему Никита Сергеевич меня утвердил: или пробы ему понравились, или я его очень крепко поцеловала. Шутки шутками, а история реальная», — поделилась актриса.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее друг Михалкова Стеблов заявил, что СМИ часто пишут про Никиту Сергеевича неправду.