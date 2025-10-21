На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Друг Михалкова Стеблов рассказал о невыпущенном фильме режиссера про концлагерь

«Мосфильм»

Народный артист России Евгений Стеблов, друг и коллега Никиты Михалкова, в комментарии «Газете.Ru» рассказал о нереализованном сценарии фильма, который они написали вместе с автором «Утомленных солнцем».

«Мы с ним вместе писали, у нас есть сценарий, который, к сожалению, не реализовался. Речь про проект «Барьер» — историю о человеке в концлагере. Текст создавали перед брежневской эпохой, но с ее наступлением поняли, что сценарий уже вряд ли будет реализован. <...> Одно время Михалков мне делал комплименты, что я лучше артист, чем он. Серьезно это не воспринимал, но уже потом понял, что в тот момент в нем рождался режиссер», — поделился Стеблов.

Он также признался, что ревностно относится к лживой критике в адрес Михалкова, которая иногда появляется в СМИ: «Я всегда болею за Никиту Сергеевича. И когда вижу в прессе уколы в его адрес, становится неприятно. Потому что пишут неправду. Он очень трогательный человек, очень талантливый, очень трудоспособный, фантастически трудоспособный. Умеет дружить».

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее снимавшаяся у Михалкова актриса Имамова заявила, что режиссер однажды «треснул» ее ради дубля.

