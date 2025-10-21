На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актриса Имамова вспомнила, как Михалков ударил ее, чтобы привести в чувство

Светлана Шевченко/РИА Новости

Актриса Анастасия Имамова, работавшая у Никиты Михалкова в фильме «Солнечный удар», рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о том, как режиссер однажды привел ее в чувство на съемочной площадке с помощью нестандартного метода.

«Был первый съемочный день в Швейцарии. До этого мы готовились около недели: грим, костюмы, каждое утро репетировали несколько моих сцен. И вот наступил момент «икс»: увидела множество камер вокруг, партнеров, Никиту Сергеевича, который сидел за монитором, и почувствовала такое напряжение, что растерялась. Сцена была классная, сильная, но я настолько потеряла ориентир и собранность, что когда дали «мотор», повернулась к камере и сказала: «Не могу». Никита Сергеевич переспросил: «Что ты не можешь?» Я снова: «Не могу». «Понял, подожди, я сейчас прибегу», — ответил он. Подошел ко мне и еще раз уточнил: «Что ты не можешь?» А я твердила: «Не могу, не могу играть дальше». Он же с огромной силой треснул меня кулаком по спине и спросил: «А сейчас ты можешь?» «А сейчас все могу!» — ответила я. После этого мы сняли сцену за два дубля», — поделилась актриса.

Она также призналась, что благодарна судьбе за возможность поработать с Михалковым: «От всего сердца хочу пожелать Никите Сергеевичу здоровья, а также чтобы все его идеи — нынешние и будущие — реализовались наилучшим образом. Дай вам Бог, Никита Сергеевич, сил, здоровья, счастья, а главное — радости и возможности реализовать ваш огромнейший талант в этой жизни. Благодарю вас от всего сердца за наше творчество и за то, что вы есть».

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

