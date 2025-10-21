Звезда «Утомленных солнцем» вспомнил, как Михалков помог ему с операцией отца

Актер Авангард Леонтьев, снимавшийся у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем», «Сибирском цирюльнике» и других проектах, в комментарии «Газете.Ru» рассказал, как народный артист РСФСР однажды помог ему с лечением отца. По словам Леонтьева, Михалков по его просьбе тогда обратился к своему родителю, являвшемуся депутатом Верховного Совета СССР.

«Когда мой отец тяжело заболел, нужно было качественное лечение. Я встретил знакомого хирурга, взявшегося сделать серьезную операцию. Но хирург работал в другом районе — и чтобы попасть именно к нему, нужно было ходатайство значимого лица. Я обратился к Никите — не сможет ли Сергей Владимирович Михалков, депутат Верховного Совета, дать такое ходатайство? Никита сделал это сразу, без напоминаний. И даже само ходатайство доставила мне жена Никиты Таня. Такая отзывчивость дорогого стоит», — поделился Леонтьев.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее Садальский заявил, что Михалков умеет «варить кашу» при любой власти.