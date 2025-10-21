Барецкий захотел стать Максимом Галкиным

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru усомнился, что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) запатентовал свое имя.

Барецкий заявил, что в ближайшее время собирается сменить фамилию на «Максим Галкин». Он отметил, что получил разрешение от жены пародиста – певицы Аллы Пугачевой.

«Я могу хоть 10 Максимов Галкиных к нему привезти и спросить, а как быть с ними. Я сейчас занимаюсь документами и беру фамилию Максим Галкин. Стаса Барецкого больше нет, будет Стас Максим Галкин», — поделился шоумен.

По словам Барецкого, он собирается уговорить Пугачеву «покаяться» и вернуться в Россию, чтобы жить с ним. Шоумен заявил, что певица будет заниматься хозяйством на его ферме.

После начала СВО Галкин и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее Пугачева вывела из России 46 млн рублей.