Певица Zivert дебютировала в кино

Певица Zivert (Юлия Зиверт – настоящее имя) дебютировала в кино. Об этом сообщает ZHARA MAG.

Zivert сыграла итальянку в сериале «Санкционер». Сценарий к картине написал режиссер Жора Крыжовников. Кинематографист заметил певицу на корпоративе по случаю его дня рождения.

«Все ребята стояли под сценой, и он говорит, что уже искали, думали, кого взять на эту роль итальянки. А потом, говорит, ты вышла на сцену, и мы поняли — вот она. Я думаю, их зацепил темперамент, потому что я на сцене такая жестикулирующая. Я пела на корпоративе и чувствовала, что что-то мне отсюда прилетит», — рассказала артистка.

Режиссером сериала выступил Артем Захарьян. Он участвовал в написании сценариев таких проектов, как «Елки 11», «До последнего клиента», «Любопытная Варвара». «Санкционер» стал второй режиссерской работой Захарьяна. Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев.

В проекте также приняли участие: Любовь Толкалина, Борис Дергачев, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин, Николай Шрайбер, Анна Уколова.

