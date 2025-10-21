На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Zivert дебютировала в кино

Певица Zivert снялась в сериале Жора Крыжовникова
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Zivert (Юлия Зиверт – настоящее имя) дебютировала в кино. Об этом сообщает ZHARA MAG.

Zivert сыграла итальянку в сериале «Санкционер». Сценарий к картине написал режиссер Жора Крыжовников. Кинематографист заметил певицу на корпоративе по случаю его дня рождения.

«Все ребята стояли под сценой, и он говорит, что уже искали, думали, кого взять на эту роль итальянки. А потом, говорит, ты вышла на сцену, и мы поняли — вот она. Я думаю, их зацепил темперамент, потому что я на сцене такая жестикулирующая. Я пела на корпоративе и чувствовала, что что-то мне отсюда прилетит», — рассказала артистка.

Режиссером сериала выступил Артем Захарьян. Он участвовал в написании сценариев таких проектов, как «Елки 11», «До последнего клиента», «Любопытная Варвара». «Санкционер» стал второй режиссерской работой Захарьяна. Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев.

В проекте также приняли участие: Любовь Толкалина, Борис Дергачев, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин, Николай Шрайбер, Анна Уколова.

Ранее в Госдуме пригрозили Боне арестом и признанием экстремисткой.

