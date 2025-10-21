На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Отправим на нары»: в Госдуме пригрозили Боне арестом и признанием экстремисткой

Депутат Милонов пообещал отправить на нары Боню за пропаганду наркотиков
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал ведущую, блогера Викторию Боню, которая регулярно рассказывает подписчикам об эффекте опасного галлюциногенного вещества, считающегося наркотиком. Парламентарий пригрозил ей тюрьмой, пообещав, что обязательно займется этим вопросом.

«Конечно, таких тварей, которые спаивают или губят наших граждан, нужно не просто наказывать, а упечь за решетку. Боня играет с огнем и думает, что ей все с рук сойдет», — заявил Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Депутат добавил, что сделает все возможное, чтобы Боню и подобных ей блогеров «отправили на нары». Он также задался вопросом, почему эта тема до сих пор не привлекла к себе внимание других депутатов и правоохранительных органов, заявив, что происходящее в блоге звезды – это беспредел. По мнению депутата, таких селебрити следует признавать экстремистами и соответственно наказывать.

Напомним, в этом году Боню уже оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Правоохранители изучили интервью звезды Сергею Косенко и обнаружили, что телеведущая подробно рассказала, где найти запрещенное вещество аяуаска, как им пользоваться и где это лучше сделать. Ведущая признала вину, но адвокат попросил учитывать, что интервью не предусматривалось для просмотра в РФ, поскольку YouTube замедлен в России.

Ранее выяснилось, что Боня потратила почти 13 млн рублей на экспедицию.

