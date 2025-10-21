Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о результатах операции матери

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о результатах проведенной матери операции. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Ольги Шукшиной, 87-летнюю актрису выписали из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после плановой госпитализации. Артистка находится дома после рентгеноконтрастного исследования сосудов сердца — коронарографии.

«Да, она дома, чувствует себя хорошо. Врач, которая ее наблюдала, сказала: «Мы отремонтировали артерию», — рассказала дочь звезды.

Ольга Шукшина также поблагодарила врачей больницы, где ее мать проходила обследование в отделении кардиологии.

По словам Ольги, операция ее матери была плановой и прошла под местным наркозом. Она подчеркнула, что экстренной госпитализации звезды, вопреки сообщениям СМИ, не было.

Накануне о том, что Лидии Федосеевой-Шукшиной якобы потребовалась экстренная операция по восстановлению сердечного кровотока, сообщил Telegram-канал Mash. В ходе обследования, уточняет СМИ, артистке диагностировали недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу.

