Жена Natan объяснила решение простить рэперу измену: «Женское достоинство»

Супруга Natan объяснила, что вернулась к рэперу после измены из-за реальных поступков мужа

Жена рэпера Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова объяснила свое решение простить артисту измену. Свою позицию она изложила на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы не были вместе долго, и мое решение вернуться было не слепым доверием, а ответом на реальные поступки. Женское достоинство — это видеть все ясно, сохранять уважение к себе и действовать не из гордыни, а из внутренней силы при любом исходе», — заявила женщина.

Пара заключила брак в 2011 году, в браке у Швецовой и Мирзохонова появилось двое сыновой: Натаниэль и Ратмир.

15 октября 2024 года Natan признался, что между ним и блогершей Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Его видели целующимся с другой участницей шок — певицей Бьянкой. Затем супруга заявила, что рассталась с мужем еще за месяц до начала съемок шоу.

Весной 2025 года Швецову заметили на вечеринке по случаю 39-летия Natan. 3 июля 2025-го артист сообщил о примирении с женой.

В августе певица Наталия Гулькина рассказала о симпатии к Natan.

Ранее Стас Садальский посоветовал метеозависимым носить шапочку из фольги.