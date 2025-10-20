На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена Natan объяснила решение простить рэперу измену: «Женское достоинство»

Супруга Natan объяснила, что вернулась к рэперу после измены из-за реальных поступков мужа
true
true
true
close
Личный архив Natan

Жена рэпера Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова объяснила свое решение простить артисту измену. Свою позицию она изложила на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы не были вместе долго, и мое решение вернуться было не слепым доверием, а ответом на реальные поступки. Женское достоинство — это видеть все ясно, сохранять уважение к себе и действовать не из гордыни, а из внутренней силы при любом исходе», — заявила женщина.

Пара заключила брак в 2011 году, в браке у Швецовой и Мирзохонова появилось двое сыновой: Натаниэль и Ратмир.

15 октября 2024 года Natan признался, что между ним и блогершей Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Его видели целующимся с другой участницей шок — певицей Бьянкой. Затем супруга заявила, что рассталась с мужем еще за месяц до начала съемок шоу.

Весной 2025 года Швецову заметили на вечеринке по случаю 39-летия Natan. 3 июля 2025-го артист сообщил о примирении с женой.

В августе певица Наталия Гулькина рассказала о симпатии к Natan.

Ранее Стас Садальский посоветовал метеозависимым носить шапочку из фольги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами