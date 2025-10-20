Стас Садальский посоветовал метеозависимым носить шапочку из фольги

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале опубликовал фото в шапочке из фольги.

Садальский заявил, что шапочки из фольги работают. Поклонники предположили, что артист так шутит, и отреагировали на пост улыбающимися смайликами.

«Ношу фольгу давно, стал видеть будущее, читаю мысли, творю реальный мир… Даже когда идут выбросы из солнца, фольга помогает. Метеозависимым людям стоит в эти дни носить такие шапочки. Не обращайте внимания на комментарии. Вы правы полностью. Фольга даже помогает убирать боли в суставах. Не все люди это знают, поэтому и язвят», — написал артист.

16 февраля Стас Садальский высмеял, что у народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой начались серьезные проблемы со зрением после падения на сцене.

Садальский признался, что виделся с Максаковой 15 февраля. Артист опубликовал фото с коллегой в грузинском ресторане. Там, по заявлению артиста, они «немного выпивали». Садальский добавил, что на днях читал новость, что актриса ударилась о стену и «ослепла». Артист заявил, что это неправда.

