На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стас Садальский посоветовал метеозависимым носить шапочку из фольги

Актер Стас Садальский опубликовал фото в шапке из фольги
true
true
true
close
Telegram-канал «СТАС Уполномочен Заявить»

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале опубликовал фото в шапочке из фольги.

Садальский заявил, что шапочки из фольги работают. Поклонники предположили, что артист так шутит, и отреагировали на пост улыбающимися смайликами.

«Ношу фольгу давно, стал видеть будущее, читаю мысли, творю реальный мир… Даже когда идут выбросы из солнца, фольга помогает. Метеозависимым людям стоит в эти дни носить такие шапочки. Не обращайте внимания на комментарии. Вы правы полностью. Фольга даже помогает убирать боли в суставах. Не все люди это знают, поэтому и язвят», — написал артист.

16 февраля Стас Садальский высмеял, что у народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой начались серьезные проблемы со зрением после падения на сцене.

Садальский признался, что виделся с Максаковой 15 февраля. Артист опубликовал фото с коллегой в грузинском ресторане. Там, по заявлению артиста, они «немного выпивали». Садальский добавил, что на днях читал новость, что актриса ударилась о стену и «ослепла». Артист заявил, что это неправда.

Ранее эксперт оценила коллекцию антиквариата Садальского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами