Эксперт считает, что украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах

Эксперт Подстаницкий: украденные из Лувра драгоценности не появятся на аукционах

Украденные из парижского музея Лувр драгоценности не смогут быть проданы через легальные аукционные дома. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Эксперт исключил возможность появления похищенных ценностей не только на официальных аукционах, но и на черном рынке.

«Абсолютно исключено, что они всплывут на каких-либо аукционах», — подчеркнул Подстаницкий.

По его словам, покупка краденых произведений искусства лишена инвестиционной привлекательности и представляет собой «инвестиционный проигрыш».

Как пояснил коллекционер, украденные музейные ценности часто используются преступниками лишь для «сомнительных обменов».

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

