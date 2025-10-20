На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт считает, что украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах

Joan Carpenter Maccracken/Reuters

Украденные из парижского музея Лувр драгоценности не смогут быть проданы через легальные аукционные дома. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Эксперт исключил возможность появления похищенных ценностей не только на официальных аукционах, но и на черном рынке.

«Абсолютно исключено, что они всплывут на каких-либо аукционах», — подчеркнул Подстаницкий.

По его словам, покупка краденых произведений искусства лишена инвестиционной привлекательности и представляет собой «инвестиционный проигрыш».

Как пояснил коллекционер, украденные музейные ценности часто используются преступниками лишь для «сомнительных обменов».

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео ограбления в парижском Лувре.

