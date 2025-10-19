На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Большого театра получил травму во время балета «Иван Грозный»

Mash: премьер Большого театра Лобухин получил травму во время балета
Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что Лобухин подвернул голеностоп во время прыжка.

Спектакль был приостановлен, объявили антракт. Вместо Лобухина будет выступать Егор Геращенко.

17 октября сообщалось, что сотрудников Большого театра обязали оставить личные шкафчики открытыми в связи с празднованием юбилея телеканала RT.

Официальное требование содержалось в письме, которое опубликовал канал. В нем сотрудников театра обязали оставить открытыми все служебные и технические помещения, шкафы, сейфы, тумбочки и другие места хранения вещей в ночь на 17 октября. Уточняется, что помещения обследовали кинологической службой.

Прежде подобные требования в Большом театре никогда не выдвигались.VIP-РАДАР не исключает, что причина ужесточения мер безопасности может быть связана с ожидаемым присутствием на мероприятии президента Владимира Путина.

Ранее Большой театр подал в суд на спекулянтов билетами.

