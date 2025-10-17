Большой театр ввел «беспрецедентные меры безопасности» ради Путина

VIP-РАДАР: Большой театр потребовал от сотрудников открыть шкафчики для обыска

Сотрудников Большого театра обязали оставить личные шкафчики открытыми в связи с празднованием юбилея телеканала RT, которое состоится 17 октября. Об этом сообщает Telegram-канал VIP-РАДАР.

Официальное требование содержится в письме, которое публикует канал. В нем сотрудников театра обязуют оставить открытыми все служебные и технические помещения, шкафы, сейфы, тумбочки и другие места хранения вещей в ночь на 17 октября. Уточняется, что помещения будут обследованы кинологической службой.

В документе подчеркивается, что в случае неисполнения требования шкафчики будут вскрыты принудительно.

Источники канала отметили, что прежде подобные требования в Большом театре никогда не выдвигались.VIP-РАДАР не исключает, что причина ужесточения мер безопасности может быть связана с ожидаемым присутствием на мероприятии президента Владимира Путина.

«Предполагается, что сегодня на юбилее RT выступит Владимир Путин, что может объяснить принятие беспрецедентных мер безопасности для проведения корпоративного юбилея государственного СМИ в стенах главного театра страны», — сказано в публикации.

Официальный комментарий от Большого театра по данному вопросу пока не поступал.

