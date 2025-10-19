На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водонаева пожаловалась на счета за ЖКХ в 1,7 млн рублей

Блогерша Водонаева заявила, что должна Мосэнергосбыту 1,7 млн рублей по их ошибке
true
true
true
close
Пресс-служба KION

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева пожаловалась в Telegram-канале, что Мосэнергосбыт неправильно ей посчитал сумму за коммунальные услуги.

Водонаева рассказала, что за сентябрь оказалась должна 1 млн 798 тысяч 498 рублей за две квартиры. Эту сумму ей предъявили за электричество 19 октября. Знаменитость отметила, что жила около двух недель в каждом из домов. Телеведущая выразилась матом из-за ошибки компании. Она отметила, что 18 октября долг составлял 1 млн 300 тысяч рублей.

«Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?» — возмутилась блогерша.

В марте 2025 года СМИ сообщали, что Водонаева оказалась в больнице из-за проблем с дыханием. Знаменитость начала задыхаться, поскольку предотвращала последствия потопа в квартире.

По словам звезды, представители газовой компании проткнули трубу с кипятком, когда приходили планово устанавливать газ в ее сталинский дом. Водонаева отметила, что сейчас находится «в процессе» разбирательств с фирмой.

Ранее Водонаева показала район Лос-Анджелеса, где люди страдают от насилия.

