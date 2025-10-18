На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прощальные концерты принесут Гуфу около полумиллиарда рублей

Рэпер Гуф продал билеты на прощальные концерты за 450 млн рублей
lady_bro_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф продал билеты на три своих прощальных концерта в ноябре и декабре за 450 млн рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас невыкупленными остаются только несколько билетов в вип-ложи на 12 мест стоимостью до 800 тыс. рублей.

На фоне подготовки к концертам исполнитель получил штрафы за превышение скорости на сумму 12 тыс. рублей, которые до сих пор не оплатил. Если в течение ближайших двух недель он не оплатит штрафы, изъятия денежных средств могут начать добиваться уже судебные приставы.

12 октября Гуфа оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде.

Представитель Гуфа заявил, что артист находился в трезвом состоянии и отказался от теста, чтобы не срывать концерт, на который уже собрались люди. По его словам, музыканту передали заранее заполненный бланк об отказе, который он подписал.

Ранее Гуф заявил, что отметил 46-летие на корабле за 1,7 млн рублей.

