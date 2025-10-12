На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рэпера Гуфа оштрафовали на 5 тысяч рублей

Mash: Гуфа оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ проходить тест на наркотики
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступление прошло 23 августа в «Резиденции королей» в рамках прощального тура рэпера. По данным Mash, перед выходом на сцену к Гуфу подошли сотрудники полиции, которые заявили о поступившем и сообщении о якобы неадекватном поведении артиста. Музыканту предложили пройти тест, однако он отказался.

После этого Долматов попал в местную больницу и не смог присутствовать на заседании Калининградского суда. Позднее, в конце сентября, московский суд, основываясь на показаниях полицейских, оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Представитель Гуфа заявил, что артист находился в трезвом состоянии и отказался от теста, чтобы не срывать концерт, на который уже собрались люди. По его словам, музыканту передали заранее заполненный бланк об отказе, который он подписал.

2 октября агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа. Позднее Mash писал, что информаци об этом не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что с ансамбля Кадышевой просят взыскать 80 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами