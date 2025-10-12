Рэпера Гуфа оштрафовали на 5 тысяч рублей

Mash: Гуфа оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ проходить тест на наркотики

Рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступление прошло 23 августа в «Резиденции королей» в рамках прощального тура рэпера. По данным Mash, перед выходом на сцену к Гуфу подошли сотрудники полиции, которые заявили о поступившем и сообщении о якобы неадекватном поведении артиста. Музыканту предложили пройти тест, однако он отказался.

После этого Долматов попал в местную больницу и не смог присутствовать на заседании Калининградского суда. Позднее, в конце сентября, московский суд, основываясь на показаниях полицейских, оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Представитель Гуфа заявил, что артист находился в трезвом состоянии и отказался от теста, чтобы не срывать концерт, на который уже собрались люди. По его словам, музыканту передали заранее заполненный бланк об отказе, который он подписал.

2 октября агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа. Позднее Mash писал, что информаци об этом не соответствует действительности.

