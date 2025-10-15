В Москве показали войну грибов на выставке русских сказок

В Москве открылся перезапуск выставки «Жили-были». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выставка пройдет до 31 января 2026 года в исторических подземельях ЦСИ «Винзавод». В первом зале посетители увидят образы собирателей и исследователей русской сказки – Александра Пушкина, Александра Афанасьева, Владимира Даля и Владимира Проппа.

В следующих арт-пространствах зрители смогут увидеть гигантскую голову богатыря, ростовую Бабу-Ягу в билибинском стиле, ее избушку, зимнее царство, обновленную «Войну грибов» с царем Горохом и конюшню с Коньком-Горбунком, кузницу с тульской наковальней и сказочных животных.

Как отметили в пресс-службе, особое место занял расширенный зал советских сказок, где воссоздана атмосфера интерьера той эпохи с культовыми образами кино, артефактами и иллюстрациями.

Над проектом работали такие современные российские художники, как Даня Пирогов, Елена Ковылина, Артур Кривошеин, Алексей Васильев, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Александр Крылов.

