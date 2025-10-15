На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муцениеце назвала Цукерберга и Байдена «рептилоидами»

Telegram-канал AgataMucenieceLife

Актриса Агата Муцениеце не исключила, что предприниматель Марк Цукерберг, согласно популярной в социальных сетях теории о существовании среди нас представителей инопланетных цивилизаций, — рептилоид. Об этом знаменитость заявила на YouTube-шоу «Догадки Агатки».

«Говорят, что Марк Цукерберг, создатель Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — рептилоид. В интернете есть миллиард видео, на которых он странно моргает и, не глотая, пьет воду — будто не может нормально ее употребить», — поделилась экс-супруга Павла Прилучного.

В список «подозреваемых» Муцениеце включила и бывшего президента США Джо Байдена.

«Джо Байдена тоже на этом поймали: у него заподозрили резиновую маску, которую он снимал во время одной из поездок», — поделилась она.

Актриса пояснила, что под рептилоидами она понимает инопланетных существ, способных принимать человеческий облик.

«Это не люди, а полуинопланетяне, ящерообразные существа. Они выдают себя за людей, и мы этого не замечаем. Да, они умеют превращаться в людей», — подчеркнула актриса.

Подробнее о том, почему сторонники заговоров считают Цукерберга антропоморфным ящером, пришельцем, пустой оболочкой человека или роботом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что поддерживает здоровье с помощью голодания.

