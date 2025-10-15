На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый о жизни в Израиле и разрыве с Россией: «Я вернулся к своим»

Актер Анатолий Белый заявил, что чувствует себя на своем месте в Израиле
Нина Зотина/РИА Новости

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался в беседе с YouTube-каналом Radio Van, что чувствует себя наконец-то на своем месте, живя в Израиле.

«Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре. Мы все живем в одном городе. Это тоже возвращение блудного сына в семью, который уехал в 16 лет делать собственную жизнь. Я бы хотел остаться здесь до конца», — поделился артист.

При этом, отметил Белый, он не стремится загадывать далеко вперед, поскольку согласен с фразой: «Хочешь рассмешить бога — скажи ему о своих планах».

«Я не хочу смешить бога. Я живу здесь и сейчас. И горизонт планирования — время прилета ракеты», — отметил он.

Также Белый поделился, что значительная часть его эмоциональных связей с Россией уже разорвана. Однако из-за некоторых утрат артист до сих пор переживает.

«Честно вам скажу, осталось очень мало ниточек, которые связывают меня с Россией эмоционально. Они очень сокровенные. Но 90 процентов я отрезал, и меня отрезвило так сильно, что я никаких сильных фантомных болей не испытываю», — подчеркнул он.

После начала специальной военной операции на Украине Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле.

Ранее сообщалось, что рэпер Macan пропустил явку в военкомат.

