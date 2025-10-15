Рэпер Macan пропустил явку в военкомат

Рэпер Macan не явился в сборный пункт военкомата, потому что дата была фейковой

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) не явился в сборный пункт военкомата, расположенный на Угрешской улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, музыкант должен был прибыть в учреждение 15 октября, однако, как выяснил корреспондент РИА Новости, рэпер не пришел.

В то же время Life со ссылкой на SHOT заявил, что Macan не присутствовал у военкомата, поскольку «дата была фейковая». Источники канала отметили, что артист пойдет служить в армию только в конце ноября.

1 октября Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Сам Macan спустя несколько дней сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не верить желтым СМИ.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что поступок Косолапова может стать достойным примером для других представителей шоу-бизнеса.

27 мая звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный ушел служить в армию. Актер добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы.

Ранее сообщалось, что 79-летний Хазанов набросился на журналиста с кулаками.