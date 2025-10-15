Решетова раскрыла правду о своих отношениях: «Два года с одним мужчиной»

Модель Решетова заявила, что состоит в отношениях уже на протяжении двух лет

Модель и блогерша Анастасия Решетова заявила, что на протяжении уже нескольких лет счастлива с одним-единственным мужчиной. Ее слова передает Super.ru.

Таким образом звезда развеяла слухи о таинственном поклоннике, который якобы преподнес ей недавно цветы. Решетова пояснила, что получила подарок от человека, с которым уже давно состоит в отношениях.

«Два года почти. В моей жизни есть только один мужчина, никаким «поклонникам» места нет точно», — кратко ответила она.

О своем возлюбленном модель рассказывает немного: известно лишь, что это ее ровесник, который «серьезно настроен» по отношению к ней.

Недавно Анастасия Решетова оказалась в центре скандала. Модель обвинили в том, что она увела мужа у певицы Алсу. Бывшая возлюбленная Тимати уверила, что не стала бы даже смотреть на женатого. По ее словам, привлекательность таких мужчин сразу падает для нее. Однако 24 июня Алсу заявила, что блогерша врет.

25 июня Алсу назвала любовниц бывшего мужа «девушками с низким социальным статусом». Позже артистка уточнила, что говорила про дам «с низкой социальной ответственностью», которых также называют «представительницами древнейшей профессии

