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Алсу подтвердила слухи о романе бывшего мужа с Решетовой

Певица Алсу намекнула, что супруг изменял ей с Анастасией Решетовой

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alsou_a/volkonskaya.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы.

Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

19 июня Решетова написала в личном блоге, что состоит в отношениях уже на протяжении трех лет. Она заявила, что «желтая пресса задолбала» сочинять истории про ее жизнь. Бывшая девушка рэпера Тимати, вероятно, намекнула на слухи о ее романе с бывшим мужем Алсу. Они появились сразу после новостей о разводе исполнительницы с Яном Абрамовым. Тогда Telegram-канал «НеМалахов» писал, что модель якобы уже планирует свадьбу с бывшим мужем артистки.

Решетова уверила, что не стала бы даже смотреть на женатого мужчину. По ее словам, привлекательность таких мужчин сразу падает для нее.

В конце мая сообщалось, что причиной расставания Алсу с Яном Абрамовым могли стать измены мужа. Артистка подала на развод 24 мая 2024 года после того, как старшая дочь пары окончила школу.

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