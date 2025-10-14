На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о романе отца с Пугачевой

Дочь Ободзинского Валерия опровергла слухи о романе ее отца с Пугачевой
Скажи Гордеевой/YouTube

Младшая дочь эстрадного певца Валерия Ободзинского Валерия в беседе с NEWS.ru опровергла слухи о романе отца с народной артисткой России Аллой Пугачевой.

По словам Ободзинской, отцу не нравились такие женщины, как Пугачева. Она предположила, что певец тоже не был интересен Примадонне.

«Пугачева все свои любовные отношения строила по принципу полезности. А что ей мог дать Ободзинский в плане карьеры? Ничего», — поделилась дочь певца.

В октябре Валерия Ободзинская вспомнила, что певицу Аллу Пугачеву уволили из знаменитого ансамбля Олега Лундстрема в 1960-е годы.

По словам Ободзинской, основной причиной стало то, что Пугачева оказалась «не ансамблевой» артисткой. Руководителя коллектива не устроили профессиональные качества молодой певицы.

Дочь артиста отметила, что в те времена Пугачева, будучи начинающей артисткой, долго не могла найти свое место на эстраде. Будущая Примадонна приходила к коллегам «потерянная», жалуясь на трудности с трудоустройством.

Ранее ветеран Афганистана подал к Алле Пугачевой три новых иска на 4,5 млрд рублей.

